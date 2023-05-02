Синоптики прогнозируют теплый май в Пермском крае

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я» составили долгосрочный прогноз погоды на май.

Первая декада месяца станет по-летнему теплой. В дневные часы воздух прогреется до +20…+25 градусов. Сохранится дефицит осадков. Ближе к концу декады может заметно похолодать. В таком случае вместе с понижением температуры возрастет вероятность ливней.

Вторая декада ожидается в рамках климатической нормы. По югу региона будет дефицит осадков, по северу — норма. Третья декада также окажется в рамках климатической нормы, а местами теплее. Вновь возможен небольшой дефицит осадков.

Синоптики отмечают, что в последние десятилетия май стал существенно теплее, но более влажным. Средняя месячная температура составляла +10,9 градусов, а количество осадков — 51 мм.

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