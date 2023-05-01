Автобус №300 будет оснащен холодильником и кулером

Фото: департамент транспорта

В Перми состоялся тестовый запуск автобуса №300. Экскурсионный автобус будет ходить по маршруту: станция Пермь-1 - станция Пермь-2 - улица Ленина - Комсомольский проспект – улица Революции – улица Уральская - станция Пермь-1. Кольцевой маршрут рассчитан на полтора часа. В это время будет идти рассказ об исторических местах города, мимо которых будет проезжать автобус.

В качестве экскурсионного будет ходить автобус модели Yutong 6128, оснащенный кондиционером, кулером, холодильником, медиапанелями и современной акустической системой.

Стоимость взрослого билета - 300 рублей, детского - 200 рублей. Билет будет действовать в течение дня, то есть, пассажиры смогут выйти на остановке, а через некоторое время снова сесть в автобус и продолжить экскурсию.

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