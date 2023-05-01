В Перми скончался замдиректора Центра медицины катастроф

Фото: Минздрав Пермского края.

На 66-ом году из жизни ушел пермский врач Аркадий Балахонцев. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

Почти 20 лет Аркадий Балахонцев проработал на Пермской станции скорой медицинской помощи, пройдя путь от врача-интерна до заведующего Дзержинской подстанцией.

С марта 2002 он трудился в качестве заместителя директора Пермского территориального центра медицины катастроф по работе со службой скорой медицинской помощи.

- Аркадий Павлович внес неоценимый вклад в дело развития Службы скорой медицинской помощи Прикамья, - отметили в Минздраве. - Не было ни одного, даже отдаленного уголка края, где не единожды бы не побывал Аркадий Балахонцев, который отлично знал все нужды и заботы скорой помощи края, отстаивая их на всех уровнях.