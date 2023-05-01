Из горящего дома в Пермском крае пожарные спасли двоих детей

Газодымозащитники спасли людей Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В четыре часа утра 1 мая в Верещагино начался пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома на улице Садовой. Из окон валил сильный дым. Приехавшие на вызов пожарно-спасательные подразделения выяснили, что из-за неисправности электрооборудования загорелись вещи в кухне.

Газодымозащитники обнаружили в горящей квартире трех человек, в том числе двоих детей. При помощи спасательного устройства они вытащили людей из квартиры.

- В тушении пожара принимали участие 8 человек личного состава и 3 единицы техники, площадь возгорания составила 1,5 квадратных метра, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

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