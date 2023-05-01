Пермский авиаконструктор стал Героем труда России

Александр Иноземцев. Фото: ОДК-Пермские моторы.

1 мая Президент России Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Героя труда Российский федерации пяти россиянам, в том числе - управляющему директору, генеральному конструктору акционерного общества «ОДК-Авиадвигатель» Александру Иноземцеву.

Звание присвоено, как сказано в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Александр Иноземцев начал работу в Моторостроительном конструкторском бюро в 1973 году. В августе 1989 года стал главным конструктором по двигателю ПС-90А. С 2004 года и по настоящее время - генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель».

Он является руководителем проекта по созданию турбореактивного двигателя ПД-14 пятого поколения для самолета МС-21. ПД-14, по оценкам специалистов, отличается надежностью и высокими эксплуатационными характеристиками.