Ночью в Пермском крае сгорел жилой дом

. Фото: архив "КП"

В ночь на 1 мая в поселке Углеуральский Губахинского округа загорелся жилой дом с надворными постройками и баней. На место выехали 18 человек из пожарно-спасательного гарнизона и 4 пожарные машины.

Еще до прибытия пожарных из горящего дома самостоятельно выбрались два человека. Никто не пострадал.

Пожарные потушили загоревшийся дом и отстояли от огня соседний, расположенный в 15 метрах от места пожара.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧСМ по Пермскому краю, предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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