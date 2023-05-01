Пермский аэропорт сокращает прием самолетов из-за ремонта взлетно-посадочной полосы

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аэродром «Большое Савино» из-за ремонта взлетно-посадочной полосы не будет принимать и отправлять самолеты по утрам четыре раза в неделю. Как сообщает «Коммерсант», запрет будет действовать в понедельник, четверг, субботу и воскресенье с 8.30 до 12.30. В это время возможны только взлет и посадка воздушных судов, принимающих участие в поисково-спасательных работах, а также дежурных сил 764-го истребительного полка.

Ремонтные работы по заделыванию трещин на взлетно-посадочной полосе продлятся до 30 сентября. Их стоимость около 10 миллионов рублей.

Также сейчас в аэропорту продолжается реконструкция перрона и рулежных дорожек, чтобы иметь возможность наконец запустить телетрапы.

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