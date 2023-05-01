В Перми с 1 мая начали ходить сезонные "дачные автобусы"

Для дачников запустили автобусные маршруты Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Прикамье начался дачный сезон. Садоводы-огородники массово отправляются на свои участки. Поэтому с 1 мая в Перми начали ходить "дачные" межмуниципальные автобусы. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

Эти маршруты рассчитаны на поездки только в дачный сезон. Поэтому они будут работать только до 31 октября.

Автобусы № 112 «АС «Южная» - кооператив «Машиностроитель» по будням будут отправляться из Перми в 07:05, 10:15, 15:00 и 17:55. С пятницы по воскресенье добавятся еще три рейса: в 08:05, 11:05 и 16:15. Из «Машиностроителя» рейсы пройдут по будням в 08:40, 11:45, 16:30 и 19:30, плюс с пятницы по воскресенье в 09:45, 12:45 и 18:00. Автобус № 374 «г. Пермь – д. Ключики - п. Юго-Камский» из Перми ежедневно будет отправляться в 06:20, 11:25, 15:55 и 19:10. В обратном направлении из Юго-Камского - в 07:55, 13:10, 17:30 и 20:40. Автобус № 733 «г. Пермь - д. Берег Камы (с/п Юго-Камский)» ежедневно будет ходить из Перми в 07:00, 10:25, 14:00 и 17:00. Из деревни Берег Камы (с/п Юго-Камский) в 8:30, 12:30, 15:30 и 18:30.

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