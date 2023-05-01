1 мая в Перми изменится движение транспорта

Схема: департамент транспорта
1 мая в Перми пройдет легкоатлетическая эстафета, спортсмены побегут по центральным улицам города. Комсомольский проспект между улицей Пушкина и Комсомольской площадью и частично улица Революции будут перекрыты. В связи с этим с 11 до 17 часов изменится движение общественного транспорта.
Как сообщили в департаменте транспорта, автобусы маршрутов № 1, 4, 36, 51 и 67 пойдут в объезд по улицам Пушкина и Сибирской. Автобусы № 19, 45, 50, 59, 71 и 74 - по улицам Пушкина и Куйбышева. У автобуса №60 конечной остановкой станет «ПНИПУ».
Автобус №13 в оба направления пойдет по улице Белинского.
Трамвай №5 будет ходить по улицам Ленина, Максима Горького, Сибирской и Белинского, а трамвай №11 - по улице Ленина.
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