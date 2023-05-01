В Пермском крае возбуждены 4 уголовных дела по нарушениям в сфере здравоохранения

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Вестник прокуратуры Прикамья» опубликовал итоги проверок в сфере здравоохранения Пермского края за 2022 год. Всего прокурорами региона было выявлено 2028 нарушений, в 2021 году их было 1625. В результате 480 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности, 33 - к административной, возбуждены 4 уголовных дела.

Главные нарушения - недостаточное обеспечение больниц медицинским оборудованием и лекарствами, а также отказы в выдаче рецептов на лекарства, нарушение отпуска препаратов льготникам, а также порядок хранения лекарств.

- По результатам прокурорского вмешательства в 2022 году произведено дооснащение фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в Большесосновском, Красновишерском, Пермском и в ряде других районов края, оборудованием, медицинскими изделиями, лекарственными препаратами в соответствии со стандартами оказания первичной медико-санитарной помощи, - пишет издание.

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