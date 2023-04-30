фото: ГК "ПЕРМСКИЕ МЕДВЕДИ" / ВКонтакте

Гандболисты «Пермских медведей» впервые за последние 9 лет сыграют в финале Кубка России сезона 2022-2023 годов. Это стало известно после победы пермяков в первом матче «Финала четырех» над «Зенитом» из Санкт-Петербурга со счетом 31:28 (14:17).

«Пермским медведям» удалось переломить ход поединка, выровнять игру и выйти победителем из этой битвы.

«Полуфинал Кубка России удался. По накалу страстей и битве команды смотрелись достойно. Во втором тайме нам удалось перехватить инициативу. Мы справились и доиграли. Соперники в «Финале четырех» подобрались один краше другого. Предпочтений нет, обе команды сильные. Думаю, завтра будет тоже очень интересная игра», - отметил после матче главный тренер ГК «Пермские медведи» Валентин Бузмаков.

Финал Кубка России по гандболу состоится 1 мая. В решающем матче встретятся «медведи» из Перми и Чехова. (0+) Подмосковные гандболисты выход в финал обеспечили после победы над ЦСКА – 31:30.

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