Пермская телебашня 7 мая будет передавать поздравления азбукой Морзе

Телебашня в Перми
В предстоящие майские праздники телебашню в Перми украсит архитектурно-художественная подсветка. Световое шоу состоится 1, 7 и 9 мая с 21:30 до 00:00.
В День весны и труда 1 мая в программу войдет подсветка в цветах российского триколора с эффектами в оттенках зеленого и остальных цветов спектра.
В День Победы 9 мая телебашня окрасится в цвета георгиевской ленты и флага России. Силуэт телебашни озарят яркие световые салюты.
Праздничную подсветку 7 мая посвятят Дню радио. Именно в этот день 128 лет с тех пор Александр Попов изобрел радио. Помимо шоу с телебашни с помощью световых сигналов будет передаваться фраза «С Днем радио» в символах азбуки Морзе.
Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru