Пермская телебашня 7 мая будет передавать поздравления азбукой Морзе

Телебашня в Перми

В предстоящие майские праздники телебашню в Перми украсит архитектурно-художественная подсветка. Световое шоу состоится 1, 7 и 9 мая с 21:30 до 00:00.

В День весны и труда 1 мая в программу войдет подсветка в цветах российского триколора с эффектами в оттенках зеленого и остальных цветов спектра.

В День Победы 9 мая телебашня окрасится в цвета георгиевской ленты и флага России. Силуэт телебашни озарят яркие световые салюты.

Праздничную подсветку 7 мая посвятят Дню радио. Именно в этот день 128 лет с тех пор Александр Попов изобрел радио. Помимо шоу с телебашни с помощью световых сигналов будет передаваться фраза «С Днем радио» в символах азбуки Морзе.

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