В Кунгурском округе в гигантском огне сгорел старый ангар

Фото очевидцев пожара

Крупнейший пожар в селе Моховое Кунгурского округа случился ночью 30 апреля. По сообщению краевого МЧС, сообщение о пожаре в неэксплуатируемом строении на ул. Ленина, 1а поступило в 02:50.

К месту очага загорания прибыли 24 сотрудника территориального пожарно-спасательного гарнизона и 7 единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 03:27.

«Благодаря профессиональным и слаженным действиям огнеборцев от огня спасены три транспортных средства и здание склада в 20 метрах. В результате пожара погибших и пострадавших нет», - сообщили «КП-Пермь» в МЧС по Пермскому краю.

Площадь пожара составила 480 кв. метров. Предварительной причиной его возникновения стало неосторожное обращение с огнем.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru