В Перми на территории Главного управления МЧС появится часовня

Фото: МЧС по Пермскому краю

На территории Главного управления МЧС в скором времени появится часовня в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая купина». Ее торжественное благословение провел протоиерей Андрей Литовка.

Как рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС по Пермскому краю, часовня в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая купина» появится по инициативе краевого ведомства и по благословению главы Пермской Митрополии Мефодия. Эта икона с древних времен является покровительницей всех пожарных.

Сегодня, 30 апреля, же в краевом МЧС состоялся большой, посвященный Дню пожарной охраны России. Украшением торжественного мероприятия стали музыкальные номера в исполнении оркестра Главного управления и артистов оркестра Евгения Варшавского, Михаила Ярославцева и Елены Денисовой.

Начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю Владислав Мормуль поздравил с праздником личный состав и отметил значимость пожарной охраны, неоценимый вклад каждого сотрудника, который делает все возможное, чтобы спасти людей и пожелал «сухих рукавов», благополучия, здоровья поддержки и понимания близких.

За достигнутые успехи в служебной деятельности особо отличившимся сотрудникам МЧС по Пермскому краю были вручены благодарственные письма, а также присвоены очередные специальные звания и вручены ведомственные знаки отличия.

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