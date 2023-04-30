В Перми 2 мая ожидается резкое потепление до +25 градусов

Май в Перми
Фото: Павел Шатров
Синоптики ГИС центра ПГНИУ рассказали читателям «Комсомолки» о погоде в первые майские дни. По их прогнозу, резкое потепление в Перми ожидается уже 2 мая. Летнюю жару принесет тропическая масса воздуха из Среднего Поволжья: в дневное время ожидается около +25 градусов!
«На фоне теплой погоды с умеренным южным ветром и очень низкой относительной влажностью воздуха резко возрастет пожароопасность», - предупреждают синоптики.
Что касается характера погоды на 1 мая, то в праздничный День весны и труда ожидается +13…+16 градусов с усилением ветра до 15 метров в секунду. Возможны слабые кратковременные дожди.
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