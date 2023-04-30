Фото: ЖФК ЦСКА Москва / ВКонтакте

В чемпионате России по футболу среди женщин пермская «Звезда-2005» в Москве встретилась с лидером нынешнего розыгрыша ЦСКА. «Армейские» футболисты пока проводят чемпионат без единого поражения.

Пермские футболистки под занавес матча после точного удара с пенальти Олеси Курочкиной могли перевести его к ничейному результату, но хозяйки поля забили еще один мяч в ворота «Звезды-2005» и окончательно сняли вопрос о победителе – 3:1 (2:0). В составе ЦСКА отличились: Черномырдина, Дамьянович и Смирнова.

«Серьезно настраивались на эту игру, но допустили очень много ошибок в простых передачах. ЦСКА выиграли у нас в подборах мяча», - отметила после проигранного матча главный тренер ЖФК «Звезда-2005» Елена Суслова.

После семи матчей турнирную таблицу чемпионата России по футболу среди женщин продолжают возглавлять ЦСКА и «Зенит». «Звезда-2005» опустилась на шестую позицию.

В следующем туре «звездочки» 6 мая будут принимать соседа по турнирной таблице «Ростов». (0+)

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