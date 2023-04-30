Фото: Администрация Перми

В Перми 29 апреля зажгли Вечный огонь у памятника «Воину-освободителю» на ул. Уральской. Ранее он находился в собственности «Мотовилихинских заводов», а затем перешел в краевую собственность. В прошлые года его зажигали только на время праздников.

В 2022 году мемориальный комплекс передали в муниципальную собственность. Теперь он стоит на балансе центра охраны памятников Перми.

«После зажжения Вечного огня в этом году он будет гореть постоянно», - пояснили «Комсомолке» в администрации Перми.

В память о Великой Отечественной войне в центре Перми также горит Вечный огонь у Мемориала добровольческому танковому корпусу на ул. Сибирской, а также на ул. Кировоградской – комплекс «Тыл-фронту».

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