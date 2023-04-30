Фото: Телеграм-канал ФК «Амкар Пермь»

Пермский «Амкар» в заключительном матче первого этапа Второй лиги упустил возможность вплотную приблизиться к лидеру группы 4 ФК «Тюмень».

В очном поединке пермяки на своем поле проиграли со счетом 0:2 (0:0). В составе «Тюмени» отличились Илья Порохов и Михаил Петров. За ходом поединка с трибун стадиона «Звезда» наблюдали более 3 тыс. болельщиков.

Кстати, в прошлом сезоне Илья Порохов выступал в составе расформированной пермской «Звезды». По его словам, для него эта встреча была принципиальной.

«Очень хотел забить. Болельщики «Звезды» были рады нашей победе. Конечно же, спасибо фанатам «Тюмени», что приезжают, поддерживают нас на выездах. Ни разу не получилось выиграть на их поле, когда выступал за «Звезду». К счастью, сейчас удалось с «Тюменью», да ещё в таком важном матче», - говорит Илья.

По мнению главного тренера ФК «Амкар Пермь» Ивана Черенчикова, матч получился тяжелым как в эмоциональном, так и в игровом плане. В таких встречах очень большую роль играет удачное исполнение стандартных положений, которыми сумел воспользоваться соперник.

«В нынешней ситуации у нас назад дороги нет, надо стараться брать победы во всех оставшихся матчах. Будем надеяться, что и лидер потеряет очки», - отметил после матча Иван Черенчиков.

Действительно, для решения главной задачи сезона, выхода в Первую лигу, «Амкару» теперь больше надо ждать осечек своих соперников и, как минимум, побеждать их в каждом из очных поединков. Задача сложная, но выполнимая.

Второй этап группового турнира Второй лиги стартует 7 мая. В этот день «красно-черные» будут принимать на своем поле ФК «Челябинск». Также на домашней арене «Амкар» встретится с ФК «Тюмень» (21 мая) и «Торпедо-Миасс» (4 июня). Пермяков ждут и две встречи в гостях: 14 мая – против ФК «Новосибирск», 28 мая – омского «Иртыша». (0+)

Для всех команд подгруппы «А», где выступит «Амкар», сохраняются турнирные показатели по итогам первого этапа и всех матчей между командами группы. Отставание пермяков от «Тюмени» после первого этапа розыгрыша составляет семь очков, с пермяками по количеству набранных очков сравнялся «Иртыш». Надо признать, разрыв критический, но остались теоретические шансы на благополучный исход сезона.

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