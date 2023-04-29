В Перми загорелись 200 квадратных метров сухой травы

Фото: Мария Сергеева
В Перми 29 апреля возле недостроев ЖК «Компаунд Живаго» по улице Уинской заметили огонь и дым. Подробнее о случившемся рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре поступило в 15:54. Оказалось, что загорелась сухая трава. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.
Фото: Мария Сергеева
К месту ЧП выехали 6 человек личного состава и 1 единица техники. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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