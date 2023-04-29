В Прикамье пропавшего в ноябре мужчину нашли мертвым

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае завершены поиски 40-летнего Андрея Вуккерта с татуировками скорпиона и группы крови. Его нашли погибшим. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Мужчина жил в Красновишерске, пропал еще 27 ноября прошлого года. В тот день он вышел из дома и без вести исчез.

«Выражаем соболезнования родным и близким. Благодарим всех за помощь в поиске», — говорится в сообщении.

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