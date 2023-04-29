Ушел из жизни актер фильма «Сердце Пармы»

Фото: Кудрявцева Лариса

На 69 году жизни умер актер Сергей Колесников. Об этом сообщили московские коллеги из «КП». Информацию подтвердил сын артиста.

Сергей Колесников снимался в сериалах «Петербургские тайны», «Дальнобойщики», «Сыщики»,а также фильмах «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», «Черное море» и «Замерзшие души».

Также Сергей Колесников играл в фильме «Сердце Пармы», который снимался в Пермском крае с июля 2019 года по март 2020.

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