В Перми на выходных будут работать пункты отбора на службу по контракту

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В предстоящие выходные дни в Перми будут работать мобильные пункты отбора на военную службу по контракту.

Так, 30 апреля с 12:00 до 14:00 пункт откроется у здания вокзала Пермь-2, а 1 мая с 11:00 до 13:00 — в парке им. Горького.

В мобильных пунктах можно будет узнать всю необходимую информацию о службе по контракту в Вооруженных силах РФ, а также подать заявление на службу.

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