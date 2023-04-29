На трассе в Прикамье насмерть разбились водители двух легковушек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ночь на 29 апреля на трассе Пермь — Березники произошло жуткое ДТП. О случившемся рассказали в ГИБДД по Пермскому краю.

Столкновение произошло на 53-м километре автодороги. LADA Granta выехала на встречную полосу и влетела в Chevrolet Aveo.

Водители обоих автомобилей скончались на месте аварии. В

Известно, что в иномарке находились дети. Они получили травмы различной степени тяжести.

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