В Дзержинском районе 1,3 га земли застроят жильем

Фото: Евгения ГУСЕВА

Комплексная жилая застройка запланирована в Перми в микрорайоне Данилиха. Информация об этом содержится в документе, опубликованном на сайте Министерства строительства Пермского края.

Речь идет об участке площадью 1,3 га в районе улиц Плеханова, Кронштадской и Лугового переулка. Перед строительством новых домов будут снесены малоэтажные жилые по улице Плеханова, 51, 51а, 51б, 53а, 54, 55, 55а и 56. Из них аварийным признан только дом №51а.

Фото: Министерство строительства Пермского края

Всего планируется построить 24,3 тысячи квадратных метров жилья. Работы намерены выполнить в течение пяти лет.

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