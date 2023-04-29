В Прикамье 28 апреля была первая гроза

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Пермском крае зафиксировали первую грозу с начала года. Ее увидели 28 апреля в Чернушке. Об этом рассказали в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Установленные в Чернушке метеостанции показывали +13 градусов. Гроза наблюдалась примерно 20 минут. Она началась во время дождя.
Синоптики отмечают, что причиной грозы стало «развитие вынужденной конвекции из-за затока холодного воздуха с вышележащих слоев».
Ранее мы рассказывали о погоде в эти выходные. Будет солнечно, но в воскресенье в некоторых районах может пройти дождь со снегом.
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