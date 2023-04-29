Рабочий из Перми погиб при падении крана на стройке школы в Кирове

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове крановщик из Перми погиб при строительстве школы. Об этом сообщают в СУ СКР по Кировской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть».

Трагедия произошла 28 апреля. На строительной площадке упал кран, в результате чего погиб рабочий.

На место происшествия выехали следователи-криминалисты. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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