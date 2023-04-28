Более 50% мужчин в Прикамье работают в опасных или вредных условиях труда

Фото: Иван МАКЕЕВ

На предприятиях Пермского края в работах с опасными и тяжелыми условиями труда задействовано почти 118 тысяч сотрудников. Из них большую часть составляют мужчины – 78,1%. Такие данные за 2022 год опубликовал Пермьстат.

По видам деятельности большинство трудящихся в особых условиях связаны с добычей полезных ископаемых – 57,6%, а также с обрабатывающим производством – 49,7%, строительством – 44,1% и в сфере сельского, лесного хозяйства и охоты – 39,6%.

По информации ведомства, за прошлый год работодатели компенсировали всем своим сотрудникам медицинский осмотр. Еще 93,4% работников получили повышенную зарплату. 55,2% работников использовали дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск и 47,7% - досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Отмечается, что в среднем фактические расходы на одного сотрудника составили 13 420 рублей в виде всевозможных компенсаций.

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