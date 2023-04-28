В Перми состоялась премьера первого фильма киноальманаха «Молотов коктейль»

Фото: Скрин кадра из фильма «Притяжение Земли»

В Перми состоялась премьера документального киноальманаха «Молотов коктейль», созданного к 300-летнему юбилею города. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

12 апреля, в День космонавтики, жители Прикамья смогли посмотреть первую короткометражную ленту – «Притяжение земли». Она посвящена космонавтам Алексею Леонову и Павлу Беляеву, которые в 1965 году совершили вынужденную посадку в прикамской тайге. Фильм предлагает свое авторское видение истории. Фильм уже собрал в интернете больше 86 тысяч просмотров.

Для проведения съемок в марте 2021 года съемочная группа выезжала в леса Усьвы. В фильме также можно увидеть виды Перми с одного из самых высоких зданий города, цеха завода «Протон» и музей пос. Звездный.

Киноальманах «Молотов коктейль» состоит из пяти документальных фильмов. Проект посвящен 300-летию Перми и рассказывает о самых ярких событиях из истории города.

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