В Пермском крае 29 и 30 апреля ожидаются солнце и дождь со снегом

В воскресенье ожидается переменная облачность и дожди. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики прогнозируют на выходные в Пермском крае и солнце, и дождь со снегом. По данным проекта «Метеоролог и я», условия погоды сформируются под влиянием гребня обширного антициклона.

В субботу, 29 апреля, на территории Прикамья ожидается солнечная погода, без осадков. При этом в ночные часы будет морозно, до -8°, в Перми 0...+2°. Днем воздух прогреется до +13...+18°, в Перми до +14...+16°. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду.

В воскресенье, 30 апреля, в Пермском крае ожидается переменная облачность, по северо-западу днем облачно. По югу региона обойдется без осадков, а в северных районах пройдет дождь со снегом. На остальной территории Прикамья возможен небольшой, местами умеренный дождь.

Ночью столбики термометров опустятся до –1...+4°, в Перми +2...+4°. В дневные часы вновь потеплеет до +13...+18°, в краевой столице до +13...+15°. Ветер восточный 3-8 метров в секунду, в течение дня возможны порыв до 13 метров в секунду.

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