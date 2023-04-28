Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
В Перми окончены поиски пропавшей 18-летней девушки с длинными рыжими волосами. Как сообщили волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой, девушку нашли, она жива.
Напомним, молодая пермячка пропала в четверг, 27 апреля. Днем она вышла из гимназии по улице Старцева, но домой не вернулась. С тех пор о ее судьбе ничего не было известно. Сегодня волонтеры объявили поиски девушки. Позже стало известно, что ее нашли.
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