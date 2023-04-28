В Перми на десять дней перекроют участок шоссе Космонавтов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 22.00 28 апреля по 06.00 2 мая и с 22.00 5 мая по 06.00 10 мая перекроют участок шоссе Космонавтов от остановки Мильчакова (автобусная полоса) до съезда на улицу Мильчакова. Ездить можно будет по двум левым полосам в направлении центрального рынка. Поворот на улицу Мильчакова будет открыт по одной из полос по шоссе Космонавтов.

Также с 1 мая по 30 июня перекроют трамвайные пути по шоссе Космонавтов на пересечении с улицей Столбовой. Для пассажиров запустят автобус №3К.

- Ограничения связаны со строительством дороги по улице Крисанова от шоссе Космонавтов до Пушкина. Просим водителей и пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты, - сообщили в краевом Министерстве транспорта.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

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