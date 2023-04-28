В центре Перми для репетиций парада Победы ограничат движение транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе в центре Перми начнутся репетиции Парада Победы. В связи с этим в районе Октябрьской площади ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

4 мая с 19.30 до 23.00 часов нельзя будет проехать на участке Комсомольского проспекта от Екатерининской до Луначарского, а также по Октябрьской площади.

6 и 7 мая перекроют движение всех видов транспорта чётной стороне Компроса от Ленина до Монастырской, на чётной и нечётной сторонах Компроса от Ленина до Пушкина, Октябрьской площади, а также на улицах Екатерининской и Луначарского между Куйбышева до Газеты «Звезда». Ограничения будут действовать с 10.00 до 16.00 часов.

Также запланированы краткосрочные приостановки движения транспорта по улице Ленина.

Кроме того, с 17.00 часов 1 мая до 10 мая закроют движение по Октябрьской площади по нечетной стороне Комсомольского проспекта. Это связано с проведения работ по монтажу и демонтажу сцены.

Водителям рекомендуют быть более внимательными, а также заранее планировать свои поездки и выбирать пути объезда.

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