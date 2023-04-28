В Минздраве рассказали о работе больниц Прикамья в майские праздники

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Минздраве Пермского края рассказали, как в период майских праздников будут работать больницы региона.

Поликлиники Прикамья будут принимать пациентов в штатном режиме 29 апреля, а также 6 и 8 мая. 1 и 9 мая сотрудники амбулаторно-поликлинического звена не будут вести прием.

Во время работы поликлиник продолжится проведение диспансеризации, включая углубленную диспансеризацию, профилактические медосмотры и вакцинацию.

Кабинеты неотложной медицинской помощи будут открыты ежедневно с 8.00 до 24.00 часов. Стационары продолжат круглосуточную работу с выходом усиленных бригад. Не прерывается и оказание экстренной помощи.

В течение праздничных и выходных дней усилят контроль деятельности службы неотложной скорой медицинской помощи, травмпунктов и дежурных служб.

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