В Минздраве рассказали о работе больниц Прикамья в майские праздники

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Минздраве Пермского края рассказали, как в период майских праздников будут работать больницы региона.
Поликлиники Прикамья будут принимать пациентов в штатном режиме 29 апреля, а также 6 и 8 мая. 1 и 9 мая сотрудники амбулаторно-поликлинического звена не будут вести прием.
Во время работы поликлиник продолжится проведение диспансеризации, включая углубленную диспансеризацию, профилактические медосмотры и вакцинацию.
Кабинеты неотложной медицинской помощи будут открыты ежедневно с 8.00 до 24.00 часов. Стационары продолжат круглосуточную работу с выходом усиленных бригад. Не прерывается и оказание экстренной помощи.
В течение праздничных и выходных дней усилят контроль деятельности службы неотложной скорой медицинской помощи, травмпунктов и дежурных служб.
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