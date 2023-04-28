В Волго-Вятском банке Сбербанка рассказали о поддержке ментального здоровья сотрудников

Фото: greenmarathon.sberbank.ru

Ментальное здоровье является одной из составляющих хорошего физического самочувствия, поэтому Волго-Вятский банк Сбербанка особенное внимание уделяет психологическому состоянию своих сотрудников.

С декабря 2022 года в отделениях банка в Перми, Казани, Ижевске, Нижнем Новгороде, Владимире, Чебоксарах и Кирове открылись кабинеты психологической поддержки. Сотрудники, испытывающие стресс, тревожность, выгорание или другие дискомфортные состояния, могут обратится за психологической консультацией к специалисту.

На регулярной основе для сотрудников проводятся специальные мероприятия с приглашенными спикерами. Так, 13 марта для команды Волго-Вятского банка с лекцией выступила известный коуч Светлана Хамаганова. Работники банка узнали о причинах появления стресса и эмоционального выгорания, а также о том, как диагностировать их симптомы.

Также в марте были проведены воркшопы «Как сохранить себя на пути к успеху» и «Мотивация и удержание лучших». В формате очных встреч руководителям различных подразделений Сбера рассказывали об инструментах борьбы со стрессом. Проведение подобных встреч планируется для всех сотрудников Волго-Вятского банка Сбербанка.

Физическое и психологическое здоровье неразрывно связаны между собой, поэтому в Сбере уделяется большое внимание спорту и здоровому образу жизни. Сотрудники Волго-Вятского банка Сбербанка принимают активное участие в спортивных мероприятиях, организованных Сбером. Одно из крупнейших – Зеленый марафон, который в этом году пройдет в 10-й, юбилейный раз.

Пётр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Колоссальное количество проектов Сбера связано с развитием доступности медицинских услуг населению. Однако, забота о здоровье сотрудников, в том числе психологическом, также является важной задачей компании. На регулярной основе в ряде городов присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка для сотрудников работают кабинеты психологической помощи, оздоровительные комнаты. Зачастую действенным лекарством против тревоги и стресса является спорт, поэтому в Волго-Вятском банке Сбербанка имеются стационарные банковские ФОКи с удобным графиком работы и необходимым наполнением по занятиям, а в головных отделениях – арендуются спортивные площадки по многим видам спорта. На регулярной основе сотрудники банка участвуют в спортивных мероприятиях. Ближайшее – Зеленый марафон 20 мая. Уверен, на дистанции в Нижнем Новгороде встречу множество коллег!»

Организаторы забега напоминают, что согласно требованиям законодательства РФ, для участия в забеге «Зеленый Марафон» при получении стартового пакета или при регистрации на месте проведения мероприятия необходимо предоставить оригинал медицинской справки (ксерокопия принимается только при предъявлении оригинала).

Зарегистрироваться на желаемую дистанцию в вашем городе можно на сайте забега.

Напомним, Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.