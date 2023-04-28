В Перми второй день ищут пропавшую по пути из гимназии 18-летнюю девушку

Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой / ВКонтакте

В Перми волонтеры второй день ищут пропавшую 18-летнюю девушку с длинными рыжими волосами. Полина Попова пропала в четверг, 27 апреля, сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

В тот день около 16.00 часов девушка ушла из гимназии, расположенной на улице Старцева в Мотовилихинском районе Перми. Но домой она так и не вернулась. С тех пор о ее судьбе ничего неизвестно. Волонтеры объявили поиски девушки.

Приметы пермячки: рост около 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза черные, волосы рыжие прямые ниже плеч. Она была одета коричневую кожаную куртку, джинсы клеш серо-черные, розовый топик и белые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении этой девушки, просят сообщить в полицию или по телефонам: (342) 204-49-04 или 102.

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