Сбер провел образовательную программу на съезде муниципальных образований Пермского края

Фото: ПАО Сбербанк

Во второй день Совета муниципальных образований Пермского края для членов Совета прошла образовательная программа, основным организатором которой выступил Сбербанк.

Так, в первом модуле программы главы муниципальных образований Пермского края прошли тренинг «Управление стрессом». Его цель состояла в том, чтобы показать участникам практические техники управления стрессом, научить восстанавливать и мобилизовать энергетические ресурсы, использовать стресс как инструмент личностного роста.

Второй модуль «Решения Сбера для бизнеса и госсектора» был посвящен льготным программам лизинга, возможностям и направлениям развития государственного частного партнерства в муниципалитетах, цифровой трансформации и цифровому развитию с помощью продуктов экосистемы Сбера, также большое внимание было уделено особенностям зарплатных проектов.

В завершении главы муниципальных образований стали участниками деловой игры, где в командах отвечали на вопросы, касающиеся финансов, банковской сферы, социальной инженерии.

«На сегодняшний день специалисты Сбера обладают уникальными компетенциями как в части управленческих, так и в части мягких навыков, что позволяет нам выступать экспертами в обучении и представителей региональных властей, представителей бизнес-сообщества Пермского края. Это не случайно, ведь образование на всех его этапах и для разных категорий граждан является одной из основных ценностей нашей компании», - отметила Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк.