В Перми выставили на продажу здание, где сейчас находится музей PERMM

Фото: яндекс карты

Пермский холдинг «Сатурн-Р» намерен сдать в аренду или продать здание на бульваре Гагарина, 24. Сейчас в нем располагается музей современного искусства PERMM. Соответствующее объявление появилось на сайте Avito.

Площадь пятиэтажного здания с цокольным этажом составляет 2,94 тыс. кв. метров. Объект расположен на участке 4,456 тыс. кв. метров. Также имеется собственная парковка на 50 машин.

Здание предлагается взять в аренду по цене в 600 рублей за квадратный метр. При этом стоимость указана без коммунальных и эксплуатационных платежей. В объявлении также написано, что возможна продажа здания. Покупка объекта обойдется в 260 млн рублей.

Напомним, что музей PERMM находится во временном помещении на бульваре Гагарина, 24 с 2014 года. Сейчас музей готовится к переезду в здание автоцентра по улице Крисанова, 4. Планируется, что уже 15 сентября на новой площадке откроется первая выставка.

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