Режим работы Сбера 1 мая и 6–9 мая

Фото: ПАО Сбербанк

Сбер поздравляет клиентов с наступающими праздниками — Праздником Весны и Труда и Днем Победы — и сообщает о режиме работы своих отделений в период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая 2023 года.

В пятницу, 28 апреля, офисы банка будут работать в стандартном режиме.

В субботу, 29 апреля, будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

В Воскресенье, 30 апреля, будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

1 мая (понедельник) — нерабочий день.

2 мая (вторник) — стандартный рабочий день.

6 мая (суббота) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

7 мая (воскресенье) будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

8−9 мая (понедельник-вторник) — нерабочие дни.

10−12 мая (среда-пятница) — стандартный рабочий день.

С 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая обслуживание корпоративных клиентов в офисах банка проводиться не будет, за исключением операций по регистрации бизнеса и открытия отдельных видов счетов. Перечень офисов и режим работы можно уточнить в центре поддержки клиентов. Бесплатные звонки с мобильных телефонов — 0321, с городских — 8 800 555-57-77.

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самих отделениях Сбера, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и СберБизнес, а также на сайте банка.

Платежи по кредитам юридических лиц, приходящиеся на 1 мая и 8−9 мая, будут списаны в первый рабочий день. Платежи по кредитам 2−5 мая будут списываться в штатном режиме.

Платежи по кредитам физических лиц 29 и 30 апреля, 1, 6, 7, 8 и 9 мая будут списываться в штатном режиме. Согласно условиям кредитования, платёж можно внести до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день (29 и 30 апреля, 1, 6, 7, 8 и 9 мая).

Пролонгация вкладов, сроки которых заканчиваются 30 апреля и 1 мая, будет перенесена на 2 мая, а пролонгация вкладов, заканчивающихся 7−9 мая, — на 10 мая.

Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания срока вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в СберБанк Онлайн или в отделении банка в соответствии с графиком работы.

Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания отделений в эти дни будут работать в стандартном режиме. Большинство операций клиенты могут совершать самостоятельно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, которое работает в режиме 24/7.