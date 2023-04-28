В Прикамье сотрудники ГИБДД спасли из горящего дома 75-летнюю бабушку

Фото: МВД России

Два сотрудника Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Суксунский» Пермского края спасли жизнь пенсионерке. Подробнее о случившемся рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Лейтенанты полиции Алексей Суслов и Алексей Лукьянов рано утром при патрулировании ехали по трассе Пермь — Екатеринбург. Над деревней Полько они заметили дым, сообщили в дежурную часть и, не теряя времени, поспешили к месту происшествия.

Фото: МВД России

В деревне сотрудники ГИБДД увидели горящий частный дом, начали стучать в окна и так разбудили проживающую в нем женщину. Хозяйкой дома была 75-летняя бабушка. Ей помогли собрать необходимые вещи и отойти на безопасное расстояние от места ЧП. Также полицейские зашли в горящий дом, чтобы вынести газовый баллон и не допустить взрыва.

Фото: МВД России

«Помогать людям — это наша работа. Зная, что хозяйка уже в безопасности, мы пытались спасти как можно больше имущества», — вспоминает лейтенант полиции Алексей Суслов.

Вскоре прибыли пожарные, и огонь был потушен.

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