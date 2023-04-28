В Перми с 29 апреля по 20 мая перекроют движение на участке улицы Уинской

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с субботы, 29 апреля, полностью перекроют движение транспорта по одному из направлений улицы Уинской. Речь идет об участке между улицами Грибоедова и Уинской. Об этом сообщает региональный Минтранс.

Перекрытие связано со строительством первого этапа трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинной». Ограничение будет действовать по 20 мая.

Объезд закрытого участке возможен по улице Уинской, по полосе встречного направления. Автобусную остановку на время проведения работ перенесут к дому №43 по улице Уинской.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Автомобилистов просят быть внимательнее и с пониманием отнестись к временному перекрытию дороги.

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