В Перми с 29 апреля по 20 мая перекроют движение на участке улицы Уинской

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми с субботы, 29 апреля, полностью перекроют движение транспорта по одному из направлений улицы Уинской. Речь идет об участке между улицами Грибоедова и Уинской. Об этом сообщает региональный Минтранс.
Перекрытие связано со строительством первого этапа трассы ТР-53 «Переход ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинной». Ограничение будет действовать по 20 мая.
Объезд закрытого участке возможен по улице Уинской, по полосе встречного направления. Автобусную остановку на время проведения работ перенесут к дому №43 по улице Уинской.
Фото: Министерство транспорта Пермского края
Автомобилистов просят быть внимательнее и с пониманием отнестись к временному перекрытию дороги.
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