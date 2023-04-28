Сотрудники «скорой» 28 апреля отмечают свой профессиональный праздник

Фото: Минздрав Пермского края

Сегодня, 28 апреля в России отмечается один из самых молодых профессиональных праздников - День работника скорой медицинской помощи. Официальным он стал лишь в 2020 году, в разгар разгоревшейся пандемии.

В этот день мы публикуем небольшие истории сотрудников пермской «скорой», где они рассказали о себе и своей профессии. Их записали старшеклассники Перми к уличной фотовыставке «Мы – жизнь!». Она проходила в начале прошлого года в сквере у Пермского театра оперы и балеты и была посвящена работе врачей, фельдшеров и медсестер в пандемию.

Фельдшер скорой медицинской помощи Римма Михайловна Зеленина всю жизнь всю жизнь мечтала работать в скорой помощи. Кроме этой профессии она не видела ничего, на всех игрушках оставляла следы своего «лечения». Родители к ее стремлению отнеслись положительно, поддержали: «Свой медик в семье никогда не помешает, Римма!».

«Так сложилось, что фельдшером скорой помощи стала почти в 40 лет. Зато выбор профессии был осознанным и без иллюзий. До этого была санитаркой в сельской больнице и на курорте Усть-Качка. Когда началась пандемия, я перешла в ковидную бригаду. Ситуация была тяжелой, но для себя решила, что врага надо знать в лицо. Близким так и сказала. Наверное, характер такой. Человек должен быть не просто морально готов к медицине, он должен быть легким на подъем, стрессоустойчивым и осознающим степень ответственности. Вот пришел вызов — и ты собрался. В любую погоду: и в дождь, и в снег, и в град…», - рассказывает Римма Зеленина.

Ее коллега Роман Рашидович Гильмутдинов на подстанции «скорой» работает с 2013 года. Выезжает к детям, взрослым. В один лень у него могут быть - ДТП, травмы, падения с высоты, отравления. Мне почему-то везет на вызовы с поводом «роды». За 2021 год принял их три раза. Все завершились благополучно. На подстанции его даже в шутку называют «главным акушером».

«Мне нравится видеть, как пациенту после лечения становится намного лучше. Видеть, что я спас человека. Помню, как приехал на вызов. У мужчины наступила клиническая смерть. Я собрался, быстро включился в работу и смог вывести пациента из этого состояния», - делится Роман Гильмутдинов.

Врач анестезиолог-реаниматолог Татьяна Владимировна Ходырева сделала свой выбор профессии осознанно. Ее мама говорили, что Таня уже лет с трех «лечила» свои игрушки.

«В нашей реанимационной бригаде 12 человек. Мы - семья. Что только ни прошли вместе! Я знаю: мои коллеги заступятся за меня, если случится что-нибудь плохое, и это взаимно. Мы не искатели приключений, поверьте: хочется, чтобы каждая смена была спокойной. Случается это, конечно, редко. В «скорой» нет случайных людей: они отсеиваются за первые три года работы. В нашем деле деньги никогда не были и не будут определяющими. Важно, чтобы имелось желание помогать другим. Нужно уметь принимать чужую боль, сочувствовать, но свое сердце оставлять себе», - говорит Татьяна Ходырева.

Александр Владимирович Зенков - врач скорой медицинской помощи. Медицина для него знамчит очень многое, она буквально пронизывает всю его жизнь.

«Когда-то в детстве я мечтал стать пожарным, потом — следователем. Представлял, как лечу в машине на огромной скорости, спасаю людей. В шестом классе я задумался о профессии хирурга и даже написал на эту тему школьное сочинение. Моя мечта выучиться на врача окрепла после одного случая. Отцу должны были делать сложную операцию. Я отправил письмо его лечащему врачу, и, сам того не ожидая, получил ответ. Считаю, что в нашем деле важны сострадание, милосердие, доброта. Без этих качеств трудно работать в медицине. К легкой работе не стремлюсь. Для меня чем сложнее, тем интереснее», - убежден Александр Зенков.

Фельдшер скорой медицинской помощи Артем Валерьевич Прокофьев в своей профессии почти 20 лет. По его словам, она именно то, что является делом его жизни.

«Поначалу было трудно. Когда только начинаешь работать, есть страх, тревожность. Сейчас такого нет. Сейчас все делается автоматически, за долю секунды. Сдержанность и уравновешенность очень помогают», - считает Артем Прокофьев.

Историй, рассказанных работниками «скрой», очень много. Главным в них является одно – беззаветная любовь к своей профессии. Их всех объединяет одно - помощь человеку в критической ситуации и спасение его жизни.

«Здесь остаются только те, кто верен своей профессии. И это на всю жизнь…», - говорят в краевом минздраве.

Уважаемые работники скорой медицинской помощи, с праздником вас!

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