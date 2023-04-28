«Т Плюс» с 28 апреля завершает отопительный сезон в Перми

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В Перми отопительный сезон 2022-2023 годов завершен 28 апреля. Соответствующее постановление №342 от 27.04.2023 года принято администрацией города. С учетом погодных условий, энергетики Пермских тепловых сетей начали отключать отопление в домах горожан по заявкам клиентов. На особом контроле пока остаются социальные объекты – детские сады, школы, а также поликлиники и больницы.

Объекты генерации, насосные станции, малые котельные и ЦТП переводятся в летний режим работы. После этого специалисты энергокомпании приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка коммуникаций на механическую плотность и прочность с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Графики «опрессовок» заранее согласованы и направлены в районные администрации, УК и ТСЖ.

«В год 65-летия Пермских тепловых сетей энергетики проверят 2056 км тепловых сетей, оборудование 27 малых котельных, 10 насосных станций, 372 центральных тепловых пунктов. Благодаря качественной подготовке к зиме теплосетевой инфраструктуры будет обеспечено стабильное теплоснабжение жителей», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

На обновление тепловых сетей города энергокомпания предполагает направить 3,7 млрд рублей. Общая годовая инвестпрограмма энергокомпании, по планам, составит 5,2 млрд рублей. Ремонтная программа «Т Плюс» сформирована с учётом мероприятий по празднованию 300-летнего юбилея Перми. Заменят 22 км ключевых участков тепломагистралей на улицах Баумана, Шахтерская, Запорожская, Сивашской, Маршала Рыбалко и др.

Объемы финансирования обновления теплосетевой инфраструктуры города ежегодно увеличиваются в рамках исполнения регуляторного соглашения Правительства Пермского края и Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и перехода Перми в ценовую зону теплоснабжения с применением методики альтернативной котельной. До 2035 года энергокомпания вложит в надежность теплоснабжения столицы Прикамья 28 млрд рублей.

В «Т Плюс» в 2022 году утверждена стратегия, которая соответствует принципам ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) или «Устойчивое развитие» – принципы управления компанией, в основе которых лежит в решение экологических, социальных и управленческих проблем.