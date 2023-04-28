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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 9:09

В Перми огнеборцы этой ночью спасли на пожаре десять человек

В том числе двоих детей
Екатерина Оборина

Фото: Иван ВИСЛОВ

Пермские огнеборцы этой ночью спасли во время пожара в многоквартирном доме десять человек. Подробностями поделились в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

– Сообщение о возгорании в частично расселенном жилом доме в Перми поступило 28 апреля в 00:41. На место происшествия выехали 13 человек личного состава и 3 единицы техники, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Приехавшие пожарные выяснили, что горит в одном из подъездов под лестничной клеткой. Огнеборцы в составе звена газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств вывели и на улицу десять человек, в том числе двоих детей.

В 00.56 огонь был потушен. Площадь пожара составила около двух квадратных метров. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Сейчас сотрудниками МЧС проводится проверка, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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