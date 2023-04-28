В пермском ТРЦ «Планета» открыли медпункт для прохождения диспансеризации

ТРЦ Планета в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мобильный медицинский пункт для проведения регулярной диспансеризации в пермском ТРЦ «Планета» начал свою работу 27 апреля. Отдельный вход в него находится рядом с центральным.

Как пояснили в краевом минздраве, здесь можно пройти диагностику в рамках диспансеризации взрослого населения, углубленной диспансеризации и профосмотров. Прием ведут сотрудники городской клинической поликлиники №2.

Сегодня такой формат приближения медицинской помощи наиболее востребован у людей, которым трудно найти время для посещения поликлиники. В мобильном пункте можно сдать анализы для скрининга своего здоровья.

Заместитель главного врача по медицинской части ГКП №2 Татьяна Степанова говорит, что размещение медпункта рядом с крупнейшими торговым центром и предприятиями города очень удобно. Пройти медицинское обследование и сдать анализы можно всего за несколько минут, а самое главное - без очереди.

При посещении медпункта можно выполнить спирографию, электрокардиографию, измерить внутриглазное давление, снять антропометрические данные – рост, вес.

«Мы рекомендуем нашим посетителям перед сдачей анализов не есть два часа, чтобы данные об уровне сахара в крови были более объективными. Организован прием акушерки с забором мазка на жидкостную цитологию. Пациенткам старше 40 лет необходимо в рамках диспансеризации проходить маммографию – пока мы направляем женщин для этого в поликлинику, записывая на удобное время прямо на месте. Если желающих будет много, то у торгового центра будет организована работа мобильного маммографа», - сообщает подробности работы медпункта Татьяна Степанова.

Результаты анализов и обследований готовы через день, поэтому каждому прошедшему диспансерный осмотр надо прийти к своему лечащему врачу-терапевту, чтобы ознакомиться с ними, а также получить индивидуальную консультацию и необходимые рекомендации. Кроме того, благодаря внедрению информационных технологий данные результатов анализов автоматически передаются в личный кабинет авторизованного пользователя на портале Госуслуг.

Мобильный пункт в ТРЦ «Планета» работает в будние дни с 16:00 до 19:00, в субботу - с 10:00 до 13:00. (16+)

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