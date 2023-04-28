Улицы Перми начали украшать к 9 мая

Фото: Администрация Перми
В Перми началась подготовка к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Улицы города украшают разнообразными праздничными элементами. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Всего на территории краевой столицы появится 54 больших и малых флаговых конструкции, 80 флагштоков с креплениями. Также город украсят конструкции в форме звезд и декорации в виде голубей.
Фото: Администрация Перми
Кроме того, возле исторических зданий города установят информационные стелы «Маршрута трудовой доблести». С их помощью жители и гости Перми могут познакомиться с историей города в годы войны. Среди объектов есть очень знакомые здания, которые можно встретить во время прогулки.
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