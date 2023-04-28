Парад в День Победы 9 мая на Октябрьской площади Перми пройдет в обычном формате

День Победы в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Губернатор Пермского края в ходе заседания краевого оргкомитета «Победа» заявил, что 9 мая торжественное прохождение войск на Октябрьской площади состоится в обычном порядке.

«Несмотря на все сложности парад в Перми пройдет в обычном формате с обеспечением всех мер безопасности», - отметил глава региона.

По сообщению краевого министра культуры Аллы Платоновой, торжественное прохождение подразделений Пермского гарнизона начнется с 10:00 на Октябрьской площади Перми. Ему будет предшествовать театрализованный пролог. Репетиции парада будут проведены с 4 по 7 мая. Военный парад будет дополнен техникой пермских оборонных предприятий.

Праздничные мероприятия пройдут с 11:00 до 21:00 в 64-м квартале эспланады перед Театром-Театром, где выступят лучшие творческие коллективы Пермского края. С 12:00 в 66-м квартале эспланады развернут свою работу тематические и интерактивные площадки.

Вечером 9 мая в 23:00 с городского пляжа будет запущен 10-минутный фейерверк.

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