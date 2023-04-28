В ГИБДД Пермского края рассказали о режиме работы РЭО в майские праздники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В майские праздники прием в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД Перми и Пермского края будет осуществляться по измененному графику. Госавтоинспекция Прикамья опубликовала график работы с 1 по 9 мая.

Так, 6 и 9 мая регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД будут работать с 8.00 до 14.00 часов. Выходными днями станут 1 и 8 мая.

Во избежание неудобств, жителям Прикамья рекомендуют заранее спланировать посещение Госавтоинспекции и записаться через единый портал Госуслуг.

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