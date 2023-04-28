В Пермском крае мать с дочерью украли у пенсионерки 900 тысяч рублей

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Пермском крае мать и дочь украли у 75-летней пенсионерки 900 тысяч рублей, которые она хранила на банковской карте. Подробности рассказали в краевом МВД.

О пропаже крупной суммы денег пожилая женщина из села Барда обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело и оперативно вышли на подозреваемых. Ими оказались 33-летняя местная жительница и её 50-летняя мать.

Выяснилось, что в январе этого года молодая женщина ухаживала за потерпевшей на платной основе. В это время она узнала, что на банковском счете подопечной имеется приличная сумма. Сиделка решила украсть сбережения. Но так как у нее заболели дети, она не смогла больше приходить к бабушке. Тогда женщина рассказала о накоплениях своей матери, у которой было много долгов.

Под видом социального работника старшая родственница проникла в квартиру к пенсионерке. Затем она незаметно забрала у потерпевшей мобильный телефон и ушла.

Далее сообщницы установили на телефон приложение онлайн-банка и перевели деньги бабушки на карты ребенка приятельницы. Затем они обналичили деньги и раздали долги. А оставшуюся сумму 156 тысяч рублей злоумышленницы потратили на свои нужды.

В ходе обыска полицейские изъяли похищенный телефон и вернули его потерпевшей. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки и невыезде. В настоящее время следствие продолжается.

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