Набор детей в Пермскую краевую музыкальную школу начнется в апреле 2024 года

Фото: gorodperm.ru

Набор в Пермскую краевую музыкальную школу начнется с 1 апреля 2024 года. Об этом во время прямого эфира в соцсетях рассказала министр культуры региона Алла Платонова.

В школе будут преподавать 19 специальностей. Среди них как общеобразовательные предметы, так и музыкальные. Набирать детей будут на основании собеседований. Подготовительные занятия стартуют в феврале следующего года.

Напомним, что школа откроется в Дзержинском районе Перми по улице Энгельса, 6. Там будет учебный корпус на 350 мест с концертно-репетиционным комплексом и интернатом на 100 мест для учеников из других городов. Строительство планируется закончить в 2023 году к юбилею краевой столицы.

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