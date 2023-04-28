Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на выходные дни с 29 апреля по 1 мая

Выходные в Перми Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские синоптики составили прогноз погоды на предстоящие длинные выходные дни с 29 апреля по 1 мая. Особые волнения эта трехдневка может вызвать у дачников и огородников, которые решат выбраться на свои участки и заняться весенне-полевыми работами.

Как рассказали в Пермском гидрометцентре, в субботу, 29 апреля, на погоду Прикамья окажет влияние антициклон – будет малооблачно и прохладно. Температура воздуха ночью опустится до -5…0 градусов, в Перми будет около −2 градусов. Днем можно будет погреться на солнышке при температуре от +13 до +18 градусов. В Перми ожидается +16 градусов.

В воскресенье, 30 апреля, характер погоды существенно не изменится за исключением северо-западных частей Прикамья, где днем ожидается дождь. Температура воздуха ночью будет от −1 до +4 градусов, в Перми около +3 градусов. Днем вновь заметно потеплеет в пределах +12…+17 градусов. В Перми дождь в этот день маловероятен, дневная температура составит около +16 градусов. В северных частях региона будет более прохладно – всего +7 градусов.

В День весны и труда, 1 мая, синоптики прогнозируют облачную погоду, на большей части Прикамья ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. В Перми дождевые тучи закроют небо города в дневные часы. Жителям Пермского края стоит обратить внимание на сильный ветер, порывы которого могут усиливаться до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по краю ночью составит 0…+5 градусов, в Перми +3 градуса. Днем будет тепло +13…+18 градусов.

Новая рабочая неделя со 2 мая вновь начнется с умеренных дождей. При этом, температура воздуха окажется на 2-7 градусов выше климатической нормы. Днем ожидается ее повышение до +19…+21 градусов.

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